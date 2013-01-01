В Башкортостане австрийские инвесторы закладывают фундамент завода сухих строительных смесей



В Абзелиловском районе компания «Ласселсбергер» создает современное экологичное производство белого цемента, карбоната кальция, известняка и готовых смесей.

По данным пресс-службы правительства Республики Башкортостан, на территории ведутся фундаментные работы под здания проходной и лабораторно-инженерного корпуса завода, прокладываются дороги внутри площадки, идет подготовка к строительству подъездной дороги к объекту.

По словам генерального директора компании-инвестора Йозефа Ласселсбергера, на площадке построят растворно-бетонный узел, чтобы завершить все фундаментные работы до конца 2018 года, а в феврале 2019 года начать монтаж металлоконструкций.

На первом этапе после запуска производства на новом предприятии будет создано около 250 рабочих мест преимущественно для местных жителей. Еще почти столько же рабочих мест будет создано на втором этапе, который завершится в 2020 году.

Заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан Илшат Тажитдинов, курирующий программу развития Зауралья, подчеркнул, что со стороны республиканских и местных властей инвестору оказывается всесторонняя поддержка, поскольку реализация проекта даст мощнейший толчок социально-экономическому развитию Абзелиловского района.

Он также отметил, что земельный участок, который правительство Башкортостана выделило инвесторам, расположен вне третьей зоны санитарной охраны источников водоснабжения, а промышленные стоки не попадут в окружающую среду — после соответствующей очистки прямо на заводе, они будут повторно использованы в технологическом процессе.

Республика Башкортостан, Приволжский федеральный округ