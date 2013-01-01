В Башкирии заработала первая очередь мега-фермы, рассчитанной на 5000 голов КРС
Фев 3
В Калтасинском районе Башкирии заработала крупная животноводческая ферма на 1200 дойных коров голштино-фризской породы. Здесь реализуется инвестиционный проект ООО «Победа» по строительству животноводческой фермы на 5000 голов КРС и организации переработки молока. Общий объём инвестиций в комплекс мощностью 36 тыс. тонн молока в год составит 2,3 млрд рублей. На новой ферме будет работать 100 человек.
В настоящее время на животноводческий комплекс доставлено около 750 голов нетелей. После запуска первой фермы агрохолдинг приступит к реализации второй очереди животноводческого комплекса, рассчитанного на 2400 голов КРС.
Качкинтураевская мегаферма — один из трех объектов большого инвестиционного проекта, осуществляемого ООО «Победа». Агрофирма строит такой же комплекс в Бураевском районе, расширяет свой молокозавод в Янауле, где возводит цех по производству сыров.
Республика Башкортостан, Приволжский федеральный округ
3 Фев 2020, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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