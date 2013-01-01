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В Башкирии запустили роботизированную установку лазерного выращивания заготовок для авиадвигателей

Июн 4
Москва Центральный федеральный округ
В Башкирии запустили роботизированную установку лазерного выращивания заготовок для авиадвигателей

В Уфе на предприятии «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение» (ПАО «ОДК-УМПО»), производящем авиадвигатели, введена в строй уникальная роботизированная установка прямого лазерного выращивания крупногабаритных заготовок. Оборудование спроектировано и смонтировано специалистами Института лазерных и сварочных технологий Санкт-Петербургского государственного морского технического университета (СПбГМТУ), выигравшего грант на реализацию проекта.
Сложный комплексный проект в сфере аддитивных технологий был реализован в двухлетний срок. Его целью было создание производства точных крупногабаритных заготовок из высокопрочных и жаростойких сплавов для перспективных двигателей авиационно-космической, наземной и морской техники.

Аддитивные технологии, при помощи которых реализован проект, — одно из наиболее динамично развивающихся направлений «цифрового» производства, которое позволяет сократить количество деталей конструкции и их стоимость.

Новый роботизированный комплекс размещен в центре технологической компетенции алюминиевого и титанового литья ОДК-УМПО. Он позволяет выращивать заготовки для деталей авиационных двигателей диаметром более двух метров. На данный момент - это самая крупногабаритная машина в линейке аддитивных установок, разработанных в СПбГМТУ. Специалисты ПАО «ОДК-УМПО» прошли на базе вуза курс практического обучения работе на инновационной технике.

Республика Башкортостан, Приволжский федеральный округ



 
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