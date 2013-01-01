В Республике Башкортостан запустили первую очередь крупного молочного комплекса за 2,3 млрд рублей
Мар 18
В Калтасинском районе Башкортостана начала работу молочно-товарная ферма ООО «Победа» на 1200 голов КРС. Церемония запуска прошла в прямом эфире в режиме телемоста в рамках XXX юбилейной специализированной выставки «АгроКомплекс». Общий объём инвестиций в комплекс мощностью 36 тысяч тонн молока в год составит 2,3 млрд рублей. Планируется создать 170 новых рабочих мест.
В целом инвестпроект агрохолдинга предполагает строительство ферм на 5 тыс. голов дойного стада, завода по производству твёрдых сыров и модернизацию предприятия по переработке молока в Калтасинском и Янаульском районах.
Новый животноводческий комплекс отличается высокой автоматизацией всех процессов, что позволяет свести к минимуму человеческий фактор.
Республика Башкортостан, Приволжский федеральный округ
18 Мар 2020, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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