В Республике Башкортостан запустили первую очередь крупного молочного комплекса за 2,3 млрд рублей



В Калтасинском районе Башкортостана начала работу молочно-товарная ферма ООО «Победа» на 1200 голов КРС. Церемония запуска прошла в прямом эфире в режиме телемоста в рамках XXX юбилейной специализированной выставки «АгроКомплекс». Общий объём инвестиций в комплекс мощностью 36 тысяч тонн молока в год составит 2,3 млрд рублей. Планируется создать 170 новых рабочих мест.

В целом инвестпроект агрохолдинга предполагает строительство ферм на 5 тыс. голов дойного стада, завода по производству твёрдых сыров и модернизацию предприятия по переработке молока в Калтасинском и Янаульском районах.

Новый животноводческий комплекс отличается высокой автоматизацией всех процессов, что позволяет свести к минимуму человеческий фактор.

Республика Башкортостан, Приволжский федеральный округ