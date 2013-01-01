В Башкирии впервые в нефтяной отрасли внедрили информационную систему «Цифровое месторождение»



В Республике Башкортостан на базе Илишевского нефтяного месторождения компания «Роснефть» впервые в отрасли запустила в опытно-промышленную эксплуатацию информационную систему «Цифровое месторождение», которая охватывает все основные процессы нефтедобычи и логистики. Ожидается, что внедрение инноваций только в рамках «Башнефти» за счет оптимизации производства позволит получить дополнительно около 1 млн тонн нефти. Экономический эффект составит примерно 1 млрд рублей в год.

Реализация проекта, включающего внедрение новейших цифровых технологий, как предполагается, позволит добиться значительного экономического эффекта. Так, количество дистанционно управляемых объектов увеличится почти на 60 процентов. Энергоэффективность процессов добычи по расчетам повысится на 5 процентов, на столько же должны снизиться логистические издержки.

Основными элементами цифровой модели месторождения являются «цифровые двойники» (виртуальные аналоги производственных объектов, которые моделируют внутренние процессы), новейшие мобильные цифровые устройства с передачей данных на основе промышленного интернета вещей для обеспечения безопасности работников. Интеллектуальная cистема мониторинга трубопроводов в режиме реального времени информирует о выполнении регламентных обходов трубопроводов и потенциально опасных участках. Система мониторинга энергетики позволяет контролировать состояние энергетических объектов. Эти и многие другие инновационные модули были разработаны в корпоративном научном центре «Роснефти».

По словам председателя правления «Башнефти» Андрея Шишкина, внедрение цифровых технологий – одно из приоритетных направлений развития отрасли. «Мы выстраиваем интегральную цепочку нового типа, включающую в себя «цифровое месторождение», «цифровой завод» и «цифровую АЗС». Уже в скором будущем отсутствие цифровых решений будет серьезным недостатком в конкурентной борьбе. Месторождения не смогут эффективно работать без координации», - отметил он.

Разработку и реализацию проекта осуществляет Корпоративный научно-проектный комплекс «Роснефти». Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы проводятся институтом «РН-БашНИПИнефть» и др.

Республика Башкортостан, Приволжский федеральный округ