В Башкирии впервые в нефтяной отрасли внедрили информационную систему «Цифровое месторождение»
В Республике Башкортостан на базе Илишевского нефтяного месторождения компания «Роснефть» впервые в отрасли запустила в опытно-промышленную эксплуатацию информационную систему «Цифровое месторождение», которая охватывает все основные процессы нефтедобычи и логистики. Ожидается, что внедрение инноваций только в рамках «Башнефти» за счет оптимизации производства позволит получить дополнительно около 1 млн тонн нефти. Экономический эффект составит примерно 1 млрд рублей в год.
Основными элементами цифровой модели месторождения являются «цифровые двойники» (виртуальные аналоги производственных объектов, которые моделируют внутренние процессы), новейшие мобильные цифровые устройства с передачей данных на основе промышленного интернета вещей для обеспечения безопасности работников. Интеллектуальная cистема мониторинга трубопроводов в режиме реального времени информирует о выполнении регламентных обходов трубопроводов и потенциально опасных участках. Система мониторинга энергетики позволяет контролировать состояние энергетических объектов. Эти и многие другие инновационные модули были разработаны в корпоративном научном центре «Роснефти».
По словам председателя правления «Башнефти» Андрея Шишкина, внедрение цифровых технологий – одно из приоритетных направлений развития отрасли. «Мы выстраиваем интегральную цепочку нового типа, включающую в себя «цифровое месторождение», «цифровой завод» и «цифровую АЗС». Уже в скором будущем отсутствие цифровых решений будет серьезным недостатком в конкурентной борьбе. Месторождения не смогут эффективно работать без координации», - отметил он.
Разработку и реализацию проекта осуществляет Корпоративный научно-проектный комплекс «Роснефти». Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы проводятся институтом «РН-БашНИПИнефть» и др.
Республика Башкортостан, Приволжский федеральный округ
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