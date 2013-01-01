В Башкирии в солнечную энергетику готовы вложить более 6 млрд рублей



В Стерлибашевском районе Башкирии менее чем за год появится солнечная электростанция (СЭС) с генерирующей мощностью 25 МВт, в строительство которой вложат 3,7 млрд рублей. Суммарный объем инвестиций в развитие солнечной энергетики Башкортостана по всем проектам, подписанным в ходе Петербургского экономического форума, превысит 6 млрд рублей.

В Республике Башкортостан, кроме Стерлибашевской СЭС, ввод которой в эксплуатацию состоится в 2020 году, будет построена самая большая в России гибридная СЭС в Бурзянском районе мощностью 10 Мвт.

«Станция будет сочетать работу в изолированном формате и в качестве сетевой станции. Планируется, что в ноябре этого года станция уже начнет работу», — отметил директор группы компаний «Хевел» Игорь Шахрай.

В энергодефицитных районах Башкирии действуют Бугульчанская и Бурибаевская СЭС уже более 5 лет. С пуском в конце 2017 года Исянгуловской СЭС общая мощность солнечной генерации в регионе достигла 44 МВт. Компания «Хевел» готова к 2020 году довести общую мощностью СЭС в республике до 65 МВт.

Республика Башкортостан, Приволжский федеральный округ