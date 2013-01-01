В Башкирии стартует проект создания мясокомбината за 9,3 млрд рублей с созданием 1168 рабочих мест
Апр 27
В г. Белебее Республики Башкортостан дан старт проекту строительства современного мясоперерабатывающего предприятия компании «Таврос». Объем вложений в проект составит 9,3 млрд рублей. Будет создано 1168 новых рабочих мест. Проект будет включен в число приоритетных в республике.
Площадка для будущего производства уже подобрана и проведены проектно-изыскательные работы. После оформления разрешительной документации, строители приступят к реализации основной фазы.
Согласно проекту мощности предприятия рассчитаны на производство до 200 тонн охлажденного мяса в сутки и 100 тонн колбасных изделий.
Новый завод станет частью комплекса производств по глубокой переработке свинины, выращенной на предприятиях группы компаний «Таврос», изготовлении готовой продукции и её доставки населению.
Республика Башкортостан, Приволжский федеральный округ
27 Апр 2020, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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