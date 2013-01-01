В Башкирии создан первый в России робот-фрезеровщик для авиа- и ракетостроения



В Республике Башкортостан ученые Уфимского авиационного университета разработали и собрали первый экземпляр инновационного робота-фрезеровщика, предназначенного для обработки деталей газотурбинных двигателей новейших моделей самолетов. Новая технология уже запатентована и является эксклюзивной в России.

Первый робот запрограммирован на фрезеровку деталей авиадвигателей. Три параллельно установленных привода перемещают рабочий инструмент сразу в пяти плоскостях, что обеспечивает высокую точность и при этом большую скорость обработки.

Главное преимущество новой технологии —повышенная жесткость, способность противодействовать внешней нагрузке, минимизация возможной деформации узлов станка.

По словам младшего научного сотрудника кафедры автоматизации технологических процессов УГАТУ Булата Еникеева, с помощью робота-фрезеровщика можно обрабатывать высокопрочный титановый сплав со скоростью 700 метров в минуту, то есть, в 7 раз быстрее, чем обычно.

Роботизированный фрезерный станок, работающий в несколько раз быстрее и точнее традиционного, может быть востребован не только в авиа- и ракетостроении, но и в других отраслях промышленности.

Республика Башкортостан, Приволжский федеральный округ