В Башкирии резиденты первой ОЭЗ инвестируют в бизнес 24 млрд рублей, создав более 1200 рабочих мест



В Башкортостане на начальном этапе реализации проекта создания первой в республике особой экономической зоны семь резидентов выразили готовность разместить предприятия с общим объемом капиталовложений 24 млрд рублей. Планируется в общей сложности создать 1224 рабочих места.

Территория, свободная от таможенных пошлин и ряда налогов, разместится на участке в 462 гектара на границах Ишимбайского и Стерлитамакского районов. На территории ОЭЗ будут расположены четыре площадки (по две в каждом районе).

В настоящее время создана проектная группа, которая занимается планировкой ОЭЗ и решением задач по развитию ее инфраструктуры.

С несколькими резидентами ОЭЗ правительство Башкирии уже подписало инвестиционные соглашения. Так, в ближайшее время в Ишимбайском районе откроется российско-корейское предприятие по производству светодиоидов «БК Технолоджи» площадью 2 тыс. кв. метров. Объем инвестиций оценивается в 300 млн рублей, создается около 150 новых рабочих мест.

Еще один резидент особой экономической зоны Башкирии - ООО «Смарт Глобал» будет выпускать средства индивидуальной защиты рабочих, оснащенные датчиками местоположения и контроля состояния здоровья. Предприятие намерено создать защитное оборудование и для персонала крупных нефтегазовых компаний. Общий объем инвестиций составит 575 млн рублей.

Также готово к началу реализации своего проекта предприятие ООО «М Синтез» по производству цетаноповышающих присадок для дизельного топлива. Проект будет реализован на основе немецкой технологии с использованием зарубежного оборудования. Уже идут проектные и геолого-изыскательные работы на территории Ишимбайского района. Объем инвестиций - 5,5 млрд рублей.

Республика Башкортостан, Приволжский федеральный округ