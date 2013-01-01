В Башкирии открыли первое в России сборочное производство доильных роботов Lely Astronaut A5



Крупноузловой сборкой голландских роботов-дояров на территории уфимского индустриального парка «Промцентр» занимается российское предприятие «Роботекс» — официальный представитель компании Lely в Башкирии, Свердловской, Тюменской, Курганской областях и ХМАО.

Генеральный директор ООО «Лейли Рус» Йерун Кейзер отметил, что Башкирия выбрана в качестве площадки для размещения сборочного производства доильных роботов в связи с тем, что лидирует в России по объемам производства молока. Компания Lely планирует в перспективе собирать в Уфе не только крупные узловые соединения, но и другие элементы робота, используя при этом российские материалы и компоненты.

Таким образом голландская компания Lely, которая является мировым лидером в области производства роботов для молочного животноводства, рассчитывает уменьшить стоимость робота-дояра, сохраняя высокий уровень качества.

Генеральный директор ООО «Роботекс» Ильдар Карабаев подчеркнул, что уже через две недели предприятие запустит термоформовочный вакуумный станок и сможет изготавливать части пластиковых деталей для доильных роботов и увеличит процент своего участия в сборке.

У компании имеется достаточно заказчиков роботов-дояров как в Республике Башкортостан, так и в соседних регионах.

Первые собранные в Уфе роботы будут поставлены в сельскохозяйственный кооператив «Красная Башкирия» Абзелиловского района – первый в Республике Башкортостан роботизированный животноводческий комплекс, который заработает весной этого года.

Инвестпроект «Красная Башкирия» стоимостью около 420 рублей включен в региональный перечень приоритетных проектов , так что сельхозкооператив получит из республиканского бюджета субсидию в 150 млн рублей на приобретение роботов-дояров и племенного скота.

По словам и.о. вице-премьера республиканского правительства — министра сельского хозяйства Ильшата Фазрахманова, проект предусматривает строительство двух каркасно-тентовых коровников на 800 коров, в которых установят 12 доильных роботов последнего поколения, способных не только доить коров, но и следить за состоянием их здоровья, комфортным содержанием, обеспечивая высокое качество и низкую себестоимость молока.

По оценкам экспертов, прирост продуктивности в молочном животноводстве за счет роботизации в мире составляет 10 процентов, в России достигает в среднем 20-25 процентов, а в отдельных случаях — до 50 процентов.

Республика Башкортостан, Приволжский федеральный округ