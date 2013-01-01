В Башкирии открылась построенная нефтяниками для жителей Кумертау ледовая «Сапсан Арена»



Ледовый дворец построили к 100-летию Республики Башкортостан на благотворительные средства ПАО АНК «Башнефть», которая вложила в этот проект 334 млн рублей.

Спортивный комплекс возведён в рамках соглашения о сотрудничестве между Республикой Башкортостан и «Роснефтью».

В ледовом дворце «Сапсан Арена», который строился с 2015 года, размещены трибуны на 600 посадочных мест, тренажёрный зал, шесть раздевалок, медицинский пункт, созданы все условия для занятий хоккеем и фигурным катанием.

Врио главы Башкортостана Радий Хабиров поблагодарил нефтяников за большой вклад в развитие социальной инфраструктуры региона, поздравил жителей города Кумертау с новым спортивным объектом, пообещал новый автобус в подарок местной хоккейной команде.

Он сообщил, что принято решение о реконструкции старейшего в Кумертау стадиона «Шахтёр», который сейчас находится в аварийном состоянии. Уже имеется проект, есть смета работ стоимость которых с порядка 260 млн рублей. Республиканские власти готовы выделить необходимые средства на условиях 10-процентного софинансирования из местного бюджета. Реконструкцию предполагается завершить к весне 2020 года.

Республика Башкортостан, Приволжский федеральный округ