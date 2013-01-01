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В Башкирии назван лидер конкурса «Экспортер года» на Международном форуме «Время экспортировать»

Июл 25
Москва Центральный федеральный округ
В Башкирии назван лидер конкурса «Экспортер года» на Международном форуме «Время экспортировать»

В Уфе (Республика Башкортостан) на Международном экспортном форуме «Время экспортировать» подвели итоги конкурса «Экспортер года». Торговый Дом «Башхим», реализующий продукцию АО «Башкирская содовая компания» (АО «БСК»), победил в номинации «Экспортер года в сфере промышленности». География экспорта «Башхима» насчитывает более 50 стран, в которые поставляется 15 видов продукции АО «БСК».
Торжественное награждение победителей конкурса состоялось на официальном приеме от имени главы региона. Как отметил врио главы Башкортостана Радий Хабиров, «в республике экспорт осуществляют 800 компаний, при этом 90% экспорта формируют всего 20 крупных товаропроизводителей, в число которых входит АО «Башкирская содовая компания».

Основные экспортируемые товары, на которые приходится 93% экспортной выручки предприятия, - кальцинированная сода, бикарбонат натрия, поливинилхлорид. По словам генерального директора ТД «Башхим» Олега Исаева, «в среднесрочной перспективе в планах Башкирской содовой компании и ТД «Башхим» увеличение объемов производства и продаж продукции на экспорт, наращивание экспортного товарооборота за счет увеличения мощностей производства бикарбоната натрия со 150 до 200 тыс. тонн в год».

Республика Башкортостан, Приволжский федеральный округ



 
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