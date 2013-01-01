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В Башкирии начали разработку одного из самых крупных в России медно-цинковых месторождений

Авг 30
Москва Центральный федеральный округ
В Башкирии начали разработку одного из самых крупных в России медно-цинковых месторождений

В Хайбуллинском районе Республики Башкортостан Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) приступила к разработке Подольского медно-цинкового месторождения. Объем инвестиций в проект оценивается в 50 млрд рублей. В работе на руднике будет задействовано более 600 человек.
На двух залежах Подольского медно-цинкового месторождения разведаны запасы медных, медно-цинковых и серно-колчеданных руд общим объемом в 88,6 млн тонн. Отработка месторождения будет вестись подземным способом. Проект предусматривает строительство горно-капитальных выработок, необходимых для начала добычи полезных ископаемых.

После выхода предприятия на полную загрузку объемы добычи вырастут до 4,3 млн тонн, а число работников — до 1400 человек. Предполагается, что месторождение станет одним из самых крупных в стране и войдет в тройку ключевых объектов сырьевой базы УГМК.

Республики Башкортостан, Приволжский федеральный округ



 
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