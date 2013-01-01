Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
23 ИЮЛ, 18:28 МСК
USD (ЦБ)    63,1290
EUR (ЦБ)    70,6350

23 ИЮЛ, 18:28 МСК
USD (ЦБ)    63,1290
EUR (ЦБ)    70,6350

В Башкирии дан старт новому производству элитных сыров по французской технологии за 3 млрд рублей

Июл 23
Москва Центральный федеральный округ
В Башкирии дан старт новому производству элитных сыров по французской технологии за 3 млрд рублей

В Белебее (Республика Башкортостан) 23 июля символически заложили первый камень в новое производство мягких сыров на Белебеевском молочном комбинате, являющемся крупнейшим в республике производителем сыра. Инвестиции французской компании Savencia Fromage&Dairy, специализирующейся на выпуске сырных и молочных деликатесов, составят порядка 3 млрд рублей.
Новый сыродельный завод будет построен в два этапа. Запуск первой очереди предприятия, которое будет оснащено высокотехнологичным оборудованием, намечен на октябрь 2020 года. Проектная мощность рассчитана на производство до 9 тыс. тонн сыров в год. При этом ежегодный объем переработки молока увеличится с 168 тыс. до 200 тыс. тонн, производство твердых сыров - с 13,5 тыс. до 16 тыс. тонн. Кроме того, будет запущено новое производство элитных мягких сыров по французской технологии.

Генеральный директор группы компаний Savencia Жан-Поль Торри высоко оценил качество местного молока, что стало одним из решающих факторов при выборе площадки для создания производства.

– Мы сделаем здесь самый красивый завод по производству сыра в России, – заявил Жан-Поль Торри.

В целом реализация проекта на Белебеевском молочном комбинате обеспечит прирост объемов производства сыров, сухих молочных продуктов и сливочного масла в два раза.

*«Белебеевский молочный комбинат» имеет стабильную развитую сырьевую зону. Поставки молока идут от крупных и средних хозяйств Башкирии, существует программа сбора молока от населения.

Республика Башкортостан, Приволжский федеральный округ



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Москва:
23 Июл:
23 Июл:
23 Июл:
Центральный федеральный округ:
23 Июл:
23 Июл:
23 Июл:
РОССИЯ:
23 Июл:
23 Июл:
23 Июл:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Раскрыть карты. Как в России борются с ростом нелегальных онлайн-казино?

Раскрыть карты. Как в России борются с ростом нелегальных онлайн-казино?
Общество

Разморозка «Южного потока». Зачем «Газпром» собирается достраивать газопровод «Починки-Анапа»?

Разморозка «Южного потока». Зачем «Газпром» собирается достраивать газопровод «Починки-Анапа»?
Политика

Еда на экспорт. Как в России стимулируют поставки за рубеж сельхозпродукции и продуктов питания?

Еда на экспорт. Как в России стимулируют поставки за рубеж сельхозпродукции и продуктов питания?
Экономика

Закройте наши денежки! Как российские банки защищают от мошенников средства своих клиентов?

Закройте наши денежки! Как российские банки защищают от мошенников средства своих клиентов?
Экономика 1

Дмитрий Савельев рассказал о роли туризма в стратегических отношениях с Азербайджаном

Дмитрий Савельев рассказал о роли туризма в стратегических отношениях с Азербайджаном
Интервью и комментарии

Власть переменилась? Что будет делать партия Зеленского после победы на выборах в Верховную Раду?

Власть переменилась? Что будет делать партия Зеленского после победы на выборах в Верховную Раду?
Политика

Узнай, страна

Эксперт ТПП РФ: Будущее за солнцем и ветром

Эксперт ТПП РФ: Будущее за солнцем и ветром

В Башкирии дан старт новому производству элитных сыров по французской технологии за 3 млрд рублей

В Башкирии дан старт новому производству элитных сыров по французской технологии за 3 млрд рублей

В Московской области модернизировали и расширили производство средств гигиены премиум-класса

В Московской области модернизировали и расширили производство средств гигиены премиум-класса

В тамбовских сельских школах создают "Точки роста"

В тамбовских сельских школах создают

Новости дня

18:21 На среду официальный курс евро уменьшился до 70,64 рубля На среду официальный курс евро уменьшился до 70,64 рубля
Россия готовится к военному сотрудничеству с Китаем, китайцы и японцы участвуют в Арктик СПГ и другие новости
Россия готовится к военному сотрудничеству с Китаем, китайцы и японцы участвуют в Арктик СПГ и другие новости
17:58 В Москву придет резкое похолодание В Москву придет резкое похолодание
17:50 Власти Крыма опровергли претензии Киева на утраченные банковские активы Власти Крыма опровергли претензии Киева на утраченные банковские активы
17:23 Эксперты объяснили, что затрудняет развитие шельфовых проектов России в Арктике Эксперты объяснили, что затрудняет развитие шельфовых проектов России в Арктике
17:14 «Росатом» будет создавать геонавигационную систему для нефтегазодобычи «Росатом» будет создавать геонавигационную систему для нефтегазодобычи
17:09 Зубицкий поведал, почему Metallica спела песню «Группа крови» Зубицкий поведал, почему Metallica спела песню «Группа крови»
Смешают с грязной. Как «Транснефть» будет обеспечивать чистоту «Дружбы»?
Смешают с грязной. Как «Транснефть» будет обеспечивать чистоту «Дружбы»?
15:39 Банки предупредили об уменьшении числа платежных терминалов Банки предупредили об уменьшении числа платежных терминалов

Узнай, страна!

16:22 Эксперт ТПП РФ: Будущее за солнцем и ветром Эксперт ТПП РФ: Будущее за солнцем и ветром
Страховка от стихии. Как пострадавшим россиянам поможет государство и добровольное страхование жилья?
Страховка от стихии. Как пострадавшим россиянам поможет государство и добровольное страхование жилья?
15:30 В Башкирии дан старт новому производству элитных сыров по французской технологии за 3 млрд рублей В Башкирии дан старт новому производству элитных сыров по французской технологии за 3 млрд рублей
14:30 В тамбовских сельских школах создают "Точки роста" В тамбовских сельских школах создают "Точки роста"
13:08 Минздрав России нацелен на поддержку проектов развития здравоохранения в Астраханской области Минздрав России нацелен на поддержку проектов развития здравоохранения в Астраханской области
22 ИЮЛ, 17:03 Давайте измерим давление бизнесу. Давайте измерим давление бизнесу.
19 ИЮЛ, 21:37 Совет Федерации России поддержит руководство Астраханской области в решении проблем жителей Совет Федерации России поддержит руководство Астраханской области в решении проблем жителей
Антикризисные меры. Почему китайцы опережают конкурентов из США на российском рынке смартфонов?
Антикризисные меры. Почему китайцы опережают конкурентов из США на российском рынке смартфонов?
19 ИЮЛ, 11:19 Приоритеты развития Астраханской области определили в диалоге власти и общества Приоритеты развития Астраханской области определили в диалоге власти и общества
19 ИЮЛ, 07:46 Омский бизнес приглашают принять участие в Казахстанской Международной выставке «Powerexpo Almaty» Омский бизнес приглашают принять участие в Казахстанской Международной выставке «Powerexpo Almaty»
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter