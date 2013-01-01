В Башкирии дан старт новому производству элитных сыров по французской технологии за 3 млрд рублей



В Белебее (Республика Башкортостан) 23 июля символически заложили первый камень в новое производство мягких сыров на Белебеевском молочном комбинате, являющемся крупнейшим в республике производителем сыра. Инвестиции французской компании Savencia Fromage&Dairy, специализирующейся на выпуске сырных и молочных деликатесов, составят порядка 3 млрд рублей.

Новый сыродельный завод будет построен в два этапа. Запуск первой очереди предприятия, которое будет оснащено высокотехнологичным оборудованием, намечен на октябрь 2020 года. Проектная мощность рассчитана на производство до 9 тыс. тонн сыров в год. При этом ежегодный объем переработки молока увеличится с 168 тыс. до 200 тыс. тонн, производство твердых сыров - с 13,5 тыс. до 16 тыс. тонн. Кроме того, будет запущено новое производство элитных мягких сыров по французской технологии.

Генеральный директор группы компаний Savencia Жан-Поль Торри высоко оценил качество местного молока, что стало одним из решающих факторов при выборе площадки для создания производства.

– Мы сделаем здесь самый красивый завод по производству сыра в России, – заявил Жан-Поль Торри.

В целом реализация проекта на Белебеевском молочном комбинате обеспечит прирост объемов производства сыров, сухих молочных продуктов и сливочного масла в два раза.

*«Белебеевский молочный комбинат» имеет стабильную развитую сырьевую зону. Поставки молока идут от крупных и средних хозяйств Башкирии, существует программа сбора молока от населения.

Республика Башкортостан, Приволжский федеральный округ