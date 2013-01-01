В Астраханской области стартовал кадровый конкурс «Губернаторский резерв»



На состоявшемся 27 июня заседании регионального Наблюдательного совета врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин объявил о начале конкурса «Губернаторский резерв» и призвал к участию в проекте молодых управленцев, заинтересованных в эффективной работе на территории региона.

Впервые проводящийся в регионе кадровый проект курируют региональные министерства образования и спорта, агентство по делам молодежи совместно с автономной некоммерческой организацией «Россия – страна возможностей». В функции Наблюдательного совета, объединяющего экспертов из социальной, культурной, спортивной, промышленной, банковской и других сфер, входит отслеживание эффективности и прозрачности проведения конкурса на всех этапах, а также обеспечение равных прав и возможностей всем участникам.

«Я считаю, что сегодня требуется новый уровень профессиональных компетенций. Нам предстоит за короткий срок сформировать губернаторский резерв. В руководстве регионом должны участвовать молодые талантливые люди, стремящиеся проявить себя. Конкурс может раскрыть их лучшие качества, дать им возможность профессионального роста», – отметил глава региона Игорь Бабушкин.

Для максимально честного и независимого проведения регионального конкурса, с применением современных заданий и актуальной многоуровневой оценочной системы, врио губернатора обратился за поддержкой в АНО «Россия – страна возможностей», имеющую опыт организации конкурса «Лидеры России».

По словам Игоря Бабушкина, «конкурс «Лидеры России» эффективен для подбора и подготовки управленческих кадров, однако эта система не учитывает региональные особенности». Глава Астраханской области высказал пожелание, чтобы участниками регионального кадрового конкурса стали «молодые перспективные жители области или те люди, которые готовы вернуться или переехать в Астраханскую область, чтобы внести свой вклад в ее развитие».

Принять участие в «Губернаторском резерве» может человек с высшим образованием и отсутствием судимости в возрасте 18-45 лет с управленческим опытом не менее одного года для кандидатов до 35 лет, и не менее трех лет для кандидатов от 36 до 45 лет. При этом важно, чтобы будущий участник конкурса хотел жить и работать в Астраханской области. Заявки на участие кандидаты могут подавать с 27 июня по 24 июля, зарегистрировавшись на сайте