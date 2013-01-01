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В Астраханской области создают судостроительный кластер на базе АСПО, «Лотоса» и «Красных Баррикад»

Июл 12
Астраханская область Южный федеральный округ
В Астраханской области создают судостроительный кластер на базе АСПО, «Лотоса» и «Красных Баррикад»

Врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин и руководитель АО «Южный центр судостроения и судоремонта» Алексей Селезнев встретились с работниками и представителями профсоюза судостроительного завода «Красные Баррикады» и заявили о том, что работа обанкротившегося предприятия возобновится до конца текущего года. Кроме того, на базе этого завода, а также верфей «Лотос» и АСПО в регионе будет создан судостроительный кластер.
На данный момент имущество предприятия-банкрота выкупило АО «Южный центр судостроения и судоремонта» (входит в состав Объединённой судостроительной корпорации). «Красные Баррикады» должны приступить к работе в декабре текущего года. Сейчас идёт инвентаризация мощностей предприятия. До середины августа планируется обеспечить подачу электричества в цеха, чтобы начать ревизию оборудования.

У предприятия остается долг по заработной плате сотрудникам в сумме более 60 млн рублей. Выдачу зарплат глава Астраханской области Игорь Бабушкин назвал первоочередной задачей.

«Эта ситуация находится под моим личным контролем. Одно из поручений, данных президентом России Владимиром Путиным на майском совещании в Ахтубинске, - как раз нормализация ситуации на заводе «Красные Баррикады». Это подразумевает погашение задолженности перед работниками. Также поставлена задача по наполнению заказами судостроительных площадок Астраханской области», – сказал руководитель региона.

Уже найден первый заказчик на строительство сухогрузов. Предполагается, что, наряду с «Красными Баррикадами», в строительстве кораблей также будет задействован астраханский завод «Лотос». Объединённая судостроительная корпорация на базе этих двух предприятий и еще одной судоверфи региона – АСПО – планирует создать судостроительный кластер с единой системой управления и единым трудовым коллективом. Уже ведется организационная работа по созданию штатного расписания. Инвесторы планируют максимально использовать кадровый потенциал региона.

12 Июл 2019, Администрация Губернатора Астраханской области / Астраханская область


 
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