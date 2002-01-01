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В Астраханской области начали строить четыре земснаряда для дноуглубления внутренних водных путей

Апр 16
Москва Центральный федеральный округ
В Астраханской области начали строить четыре земснаряда для дноуглубления внутренних водных путей

В Астраханской области на судостроительном заводе «Лотос» начали строительство четырех самоходных роторно-ковшевых земснарядов для «Росморречфлота» в рамках федерального проекта «Внутренние водные пути» (ВВП), направленного на обновление дноуглубительного флота России.
Технический проект земснаряда разработан компанией Royal IHC (Нидерланды). Длина корпуса — 50 метров, ширина — 11,9 метра, высота борта — 2,9 метра, осадка средняя с полным запасом топлива — 1,3 метра.

Судно, предназначенное для производства дноуглубительных работ, способно извлекать грунт с глубины от 2-х до 10 метров. Производительность земснаряда — 900 кубометров в час.

Всего на СЗ «Лотос» будет построено восемь таких судов, которые позволят более эффективно выполнять дноуглубительные работы в речных бассейнах различных регионов РФ.

Астраханская область, Южный федеральный округ



 
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