В Астраханской области «Газпром» завершит строительство социальных объектов стоимостью 4 млрд рублей



На рабочей встрече в Санкт-Петербурге врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин и председатель ПАО «Газпром» Алексей Миллер обсудили ход реализации социальных проектов и подписали план-график синхронизации программ газификации на территории региона.

Благодаря многолетней финансовой поддержке «Газпрома» на территории Астраханской области реализуются социально значимые проекты: строятся школы, больницы, спортивные комплексы и т.д.

«Сегодня мы получили подтверждение, что те проекты, которые сегодня уже запущены, с общим объёмом финансирования 4 миллиарда рублей, будут достроены и реализованы», – отметил Игорь Бабушкин.

Также на территории Астраханской области «Газпром» реализует программы газификации, которые теперь будут синхронизированы в соответствии с утвержденным планом-графиком. К началу отопительного сезона введут в эксплуатацию газопровод к морскому порту в селе Оля, а также 4 межпоселковых газопровода и обеспечат голубым топливом 20 сельских населенных пунктов в Астраханской области.

В ходе рабочей встречи были рассмотрены также вопросы увеличения производства на газоконденсатных месторождениях дочерними предприятиями «Газпрома».

Астраханская область, Южный федеральный округ

Администрация Губернатора Астраханской области