В Астраханской области «Газпром» завершит строительство социальных объектов стоимостью 4 млрд рублей
На рабочей встрече в Санкт-Петербурге врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин и председатель ПАО «Газпром» Алексей Миллер обсудили ход реализации социальных проектов и подписали план-график синхронизации программ газификации на территории региона.
«Сегодня мы получили подтверждение, что те проекты, которые сегодня уже запущены, с общим объёмом финансирования 4 миллиарда рублей, будут достроены и реализованы», – отметил Игорь Бабушкин.
Также на территории Астраханской области «Газпром» реализует программы газификации, которые теперь будут синхронизированы в соответствии с утвержденным планом-графиком. К началу отопительного сезона введут в эксплуатацию газопровод к морскому порту в селе Оля, а также 4 межпоселковых газопровода и обеспечат голубым топливом 20 сельских населенных пунктов в Астраханской области.
В ходе рабочей встречи были рассмотрены также вопросы увеличения производства на газоконденсатных месторождениях дочерними предприятиями «Газпрома».
Астраханская область, Южный федеральный округ
Администрация Губернатора Астраханской области
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