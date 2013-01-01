В Архангельской области впервые в мире спецназовцы десантировались с высоты 10 км в условиях Арктики



В районе архипелага Земля Франца Иосифа (относится к Архангельской области) 26 апреля группа бойцов подразделения специального назначения Воздушно-десантных войск (ВДВ) РФ впервые в мировой истории десантировалась с высоты 10 км в арктических условиях и возвратилась в пункт постоянной дислокации. Прыжки выполнялись с самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации. Высотное десантирование было посвящено 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 90-й годовщине образования ВДВ.

В ходе учений были успешно испытаны новейшие парашютные системы специального назначения, а также успешно прошла апробация средств высотного десантирования (индивидуального кислородного оборудования парашютиста, навигационного оборудования, специального снаряжения и обмундирования) в экстремальных условиях.

После приземления личный состав подразделений спецназа ВДВ приступил к отработке основного этапа тактико-специального учения, в ходе которого провел разведывательно-поисковые действия по двум направлениям, с использованием беспилотной авиации и др.

Архангельская область, Северо-Западный федеральный округ