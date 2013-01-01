Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
15 АПР, 17:21 МСК
USD (ЦБ)    73,7145
EUR (ЦБ)    80,6731

15 АПР, 17:21 МСК
USD (ЦБ)    73,7145
EUR (ЦБ)    80,6731
Коронавирус

В Архангельской области судостроители передали Минобороны многоцелевое судно «Академик Александров»

Апр 15
Москва Центральный федеральный округ
В Архангельской области судостроители передали Минобороны многоцелевое судно «Академик Александров»

В Северодвинске Архангельской области Центр судоремонта «Звездочка» передал Минобороны РФ океанографическое исследовательское судно (ОИС) «Академик Александров» проекта 20183. Его испытания продолжались более года. Это — третье судно линейки, разработанной АО «ЦМКБ Алмаз» (Санкт-Петербург).
«Академик Александров» — многоцелевое судно усиленного ледового класса Arc5, предназначенное для поисково-спасательных работ, морской транспортировки большегрузных и крупногабаритных образцов и контейнеров морской техники, научно-исследовательского и испытательного оборудования, военной и специальной техники.

Основные технические характеристики: водоизмещение – 5800 т; экипаж – 70 человек, скорость – до 14 узлов. Судно оснащено грузовым трюмом, большегрузным и вспомогательным кранами, системой динамического позиционирования, вертолетной площадкой для эпизодического приема вертолетов.

Судно способно вести мониторинг районов деятельности флота, районов проведения испытаний, мест нахождения потенциально опасных донных объектов, районов экономической деятельности, выполнять установку в них донного навигационного, контрольно-измерительного и другого оборудования.

Двойное назначение судна позволяет проводить поисково-спасательные операции, дноуглубительные работы, буксировку, установку и перегрузку военной и специальной техники, обследование и подъем затонувшей морской техники, включая объекты, представляющие потенциальную или действительную экологическую опасность.

«Академик Александров» будет использоваться для проведения исследовательских и научных работ на шельфе арктических морей, обеспечения работы морской арктической техники, спасательных операций в Арктике.

Архангельская область, Северо-Западный федеральный округ



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Москва:
15 Апр:
15 Апр:
15 Апр:
Центральный федеральный округ:
15 Апр:
15 Апр:
14 Апр:
РОССИЯ:
14 Апр:
14 Апр:
14 Апр:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Путин пообещал поддержать бизнес из расчета 12130 рублей на сотрудника

Путин пообещал поддержать бизнес из расчета 12130 рублей на сотрудника
Экономика

Хроники коронавируса составил председатель Совета ТПП РФ по развитию потребительского рынка

Хроники коронавируса составил председатель Совета ТПП РФ по развитию потребительского рынка
Интервью и комментарии

Саудовская Аравия добивает Россию. Европа и Азия три месяца не будут платить за нефть

Саудовская Аравия добивает Россию. Европа и Азия три месяца не будут платить за нефть
Экономика

Трамп прекратил финансировать ВОЗ. Это первый удар по Китаю из-за вируса

Трамп прекратил финансировать ВОЗ. Это первый удар по Китаю из-за вируса
Политика

Россия вернется к продуктовым карточкам. Если власти выделят на это деньги

Россия вернется к продуктовым карточкам. Если власти выделят на это деньги
Экономика

Китайская ошибка Путина. Правительство поможет, но только «олигархам»

Китайская ошибка Путина. Правительство поможет, но только «олигархам»
Экономика

Узнай, страна

В Севастополе заложили треть новых площадей виноградников из запланированных 400 гектаров

В Севастополе заложили треть новых площадей виноградников из запланированных 400 гектаров

В Архангельской области судостроители передали Минобороны многоцелевое судно «Академик Александров»

В Архангельской области судостроители передали Минобороны многоцелевое судно «Академик Александров»

В Новосибирске разработали самоочищающиеся ткани с наночастицами для производства защитных костюмов

В Новосибирске разработали самоочищающиеся ткани с наночастицами для производства защитных костюмов

В Нижнем Новгороде запускают серийное производство бактерицидных рециркуляторов и аппаратов ИВЛ

В Нижнем Новгороде запускают серийное производство бактерицидных рециркуляторов и аппаратов ИВЛ

Новости дня

17:12 Экспоцентр соберет всех промышленников на одной площадке Экспоцентр соберет всех промышленников на одной площадке
Главврач Коммунарки победил коронавирус
Главврач Коммунарки победил коронавирус
16:40 Президент представил новые меры поддержки бизнеса Президент представил новые меры поддержки бизнеса
15:34 МИД прокомментировал отказ США от взносов в ВОЗ МИД прокомментировал отказ США от взносов в ВОЗ
14:57 Банки отказывают компаниям в беспроцентных кредитах Банки отказывают компаниям в беспроцентных кредитах
13:41 Президент выступит с новым обращением к россиянам Президент выступит с новым обращением к россиянам
13:09 ГД рассмотрит возможность отменить НДФЛ для малоимущих россиян ГД рассмотрит возможность отменить НДФЛ для малоимущих россиян
В Москве составили около 5 тыс. протоколов за нарушение режима самоизоляции
В Москве составили около 5 тыс. протоколов за нарушение режима самоизоляции
12:42 Исполнение «Закона Яровой» перенесут из-за COVID-19 Исполнение «Закона Яровой» перенесут из-за COVID-19

Узнай, страна!

17:08 В Севастополе заложили треть новых площадей виноградников из запланированных 400 гектаров В Севастополе заложили треть новых площадей виноградников из запланированных 400 гектаров
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
16:34 В Архангельской области судостроители передали Минобороны многоцелевое судно «Академик Александров» В Архангельской области судостроители передали Минобороны многоцелевое судно «Академик Александров»
15:26 В Новосибирске разработали самоочищающиеся ткани с наночастицами для производства защитных костюмов В Новосибирске разработали самоочищающиеся ткани с наночастицами для производства защитных костюмов
14:58 В Нижнем Новгороде запускают серийное производство бактерицидных рециркуляторов и аппаратов ИВЛ В Нижнем Новгороде запускают серийное производство бактерицидных рециркуляторов и аппаратов ИВЛ
14:17 В Бурятии начали строить мост через реку Уду и Транссиб за 7,5 млрд рублей В Бурятии начали строить мост через реку Уду и Транссиб за 7,5 млрд рублей
13:30 Из Ульяновска впервые отправили в Данию лопасти российского производства для ветроустановок Из Ульяновска впервые отправили в Данию лопасти российского производства для ветроустановок
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
14 АПР, 15:28 В Приморском крае находкинские судостроители впервые заложили судно-краболов В Приморском крае находкинские судостроители впервые заложили судно-краболов
14 АПР, 15:01 В Тверской области на первом в России полигоне прошли испытания беспилотников для борьбы с COVID-19 В Тверской области на первом в России полигоне прошли испытания беспилотников для борьбы с COVID-19
14 АПР, 14:39 В Кемерово на механическом заводе за одну ночь сделали промышленный образец клапана для аппарата ИВЛ В Кемерово на механическом заводе за одну ночь сделали промышленный образец клапана для аппарата ИВЛ
14 АПР, 14:04 В Татарстане крупнейшая нефтехимическая компания наладила выпуск 2,5 млн медицинских масок в месяц В Татарстане крупнейшая нефтехимическая компания наладила выпуск 2,5 млн медицинских масок в месяц
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter