В Архангельской области судостроители передали Минобороны многоцелевое судно «Академик Александров»



В Северодвинске Архангельской области Центр судоремонта «Звездочка» передал Минобороны РФ океанографическое исследовательское судно (ОИС) «Академик Александров» проекта 20183. Его испытания продолжались более года. Это — третье судно линейки, разработанной АО «ЦМКБ Алмаз» (Санкт-Петербург).

«Академик Александров» — многоцелевое судно усиленного ледового класса Arc5, предназначенное для поисково-спасательных работ, морской транспортировки большегрузных и крупногабаритных образцов и контейнеров морской техники, научно-исследовательского и испытательного оборудования, военной и специальной техники.

Основные технические характеристики: водоизмещение – 5800 т; экипаж – 70 человек, скорость – до 14 узлов. Судно оснащено грузовым трюмом, большегрузным и вспомогательным кранами, системой динамического позиционирования, вертолетной площадкой для эпизодического приема вертолетов.

Судно способно вести мониторинг районов деятельности флота, районов проведения испытаний, мест нахождения потенциально опасных донных объектов, районов экономической деятельности, выполнять установку в них донного навигационного, контрольно-измерительного и другого оборудования.

Двойное назначение судна позволяет проводить поисково-спасательные операции, дноуглубительные работы, буксировку, установку и перегрузку военной и специальной техники, обследование и подъем затонувшей морской техники, включая объекты, представляющие потенциальную или действительную экологическую опасность.

«Академик Александров» будет использоваться для проведения исследовательских и научных работ на шельфе арктических морей, обеспечения работы морской арктической техники, спасательных операций в Арктике.

Архангельская область, Северо-Западный федеральный округ