В Архангельской области с космодрома Плесецк пущена ракета-носитель



С космодрома Плесецк в Архангельской области 27 мая успешно проведен пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с российским навигационным космическим аппаратом «Глонасс-М». Попавшая в ракету молния не повлияла на первый пуск ракеты-носителя «Союз-2» с космодрома Плесецк в 2019 году.

Старт и выведение спутника на расчетную орбиту прошли в штатном режиме. Через три минуты после старта ракета-носитель была взята на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова.

В расчетное время аппарат «Глонасс-М» был выведен на целевую орбиту разгонным блоком «Фрегат», который штатно отделился от ракеты. Со спутником установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, бортовые системы функционируют нормально.

Архангельская область, Северо-Западный федеральный округ