В Архангельской области открыли центр пляжных видов спорта



В Арктической зоне России создан уникальный спортивный комплекс «BORA BORA» с шестью волейбольными площадками общей площадью более полутора тысяч квадратных метров с подогретым песком.

На главной арене, где глубина песчаного покрытия составляет 40 сантиметров, круглогодично будут заниматься летними видами спорта как профессиональные спортсмены, так и жители Архангельска.

Помимо волейбольных площадок в центре «BORA BORA» создан зал для единоборств, а также обустроена вся необходимая инфраструктура - современные раздевалки, душевые, сауна, детская комната, кафе. Созданы условия для семейного отдыха, для того, чтобы жители города и региона могли посвящать выходные спорту и здоровому образу жизни.

На церемонии открытия «BORA BORA» председатель правительства Архангельской области Алексей Алсуфьев отметил, что традиционно в регионе развиваются хоккей с мячом и лыжные гонки, но и пляжный волейбол уже не является для северян экзотическим видом спорта, а власти в партнерстве с бизнесом создают инфраструктуру для спортивных занятий всех возрастных групп населения.

По словам инициатора проекта Дмитрия Журавлева, идея создания центра появилась после проведения в Архангельске очередного фестиваля по пляжному волейболу, был изучен опыт Москвы, Санкт-Петербурга, Обнинска и Анапы по созданию подобных объектов, а комплекс в столице Поморья был полностью построен за 2018 год.

Власти Архангельска пообещали помочь в благоустройстве территории вокруг уникального не только для города и региона, но и для всей Арктической зоны России спортивного комплекса, названного именем тропического острова. Жители Архангельска высказали уже предложения продлить движение общественного транспорта и обустроить парковку для личного автотранспорта вокруг этого объекта.

Архангельская область, Северо-Западный федеральный округ