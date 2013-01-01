В Архангельской области расставили все «Точки над i»



Более сотни экспертов обсудили перспективы развития IT-маркетинга на конференции в Архангельске

На вторую конференцию, организованную Корпорацией развития Архангельской области в партнёрстве с АТК-медиа, Северодвинским медиа-холдингом, компанией «Хамелеон» и «All In Group», собрались специалисты в сфере информационных технологий, рекламы, маркетинга и SMM из Архангельска, Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Севастополя.

Они обсудить последние изменения и ожидания на рынке интернет-маркетинга и более подробно остановились на различных сторонах современного продвижения товаров и услуг.

«Сегодня можно утверждать, что постепенно вертикальная конкуренция в нашей сфере будет только усиливаться. При этом идёт обострение борьбы за потребителя таких услуг. Аналогично ужесточается конкуренция среди каналов продвижения той или иной продукции. Сейчас уже недостаточно продвигать свой бренд только на сайте или в социальных сетях, необходимо учитывать разную аудиторию различных коммуникационных площадок», - отметила в выступлении на конференции советник генерального директора Корпорации развития Архангельской области Светлана Шадрина.

Спикеры конференции «Точки над i» рассказали о самых актуальных темах в области поискового продвижения, контекстной рекламы, внедрения онлайн-касс, таргетинга и других методов привлечения трафика и роста продаж предприятий малого и среднего бизнеса.

Архангельская область, Северо-Западный федеральный округ