В Архангельске обновили и ввели в строй самую большую в России картоноделательную машину



В Архангельске на лидирующем среди лесохимических предприятий РФ и Европы АО «Архангельский ЦБК» успешно состоялся технический запуск второй картоноделательной машины (КДМ-2) в рамках реализации одного из самых технически сложных проектов в российской целлюлозно-бумажной промышленности. Модернизация агрегата заняла в общей сложности два года, ее стоимость составила 6,8 млрд рублей.

Осуществление второго этапа приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов «Реконструкция производства картона» теперь дает возможность Архангельскому ЦБК выпускать тарный картон в объеме более 600 тыс. тонн в год. Полностью обновленная КДМ-2 станет самой большой и высокоскоростной картоноделательной машиной в РФ. Ее обрезная ширина — 6,3 м, рабочая скорость для базового веса 125 граммов на кв. метр — 800 метров в минуту, для веса от 100 граммов на кв. метр и меньше — от1 тыс. метров в минуту.

Продукция ОАО «Архангельский ЦБК» поставляется как на внутренний рынок, так и за рубеж. Стратегические продуктовые линии комбината, дающие максимум объемов продаж, — целлюлоза и картон.

Архангельская область, Северо-Западный федеральный округ