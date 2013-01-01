В Амурскую область доставили гидрометеорологический спутник для космодрома Восточный



В аэропорт Игнатьево Амурской области прибыл космический аппарат «Метеор-М» № 2-2 вместе с оборудованием для его сборки и испытаний. Затем груз транспортировали на космодром Восточный, где специалисты будут готовить аппарат к запуску.

Гидрометеорологический спутник, изготовленный в Корпорации «ВНИИЭМ», предназначен для получения глобальных и локальных изображений облачности, поверхности Земли, ледового и снежного покрова в видимом, ИК и микроволновом (в том числе сантиметровом) диапазонах.

Кроме того, аппарат будет собирать данные для определения температуры морской поверхности, а также информацию о распределении озона в атмосфере Земли, о гелиогеофизической обстановке в околоземном космическом пространстве, о спектральной плотности энергетических яркостей уходящего излучения для определения вертикального профиля температуры и влажности в атмосфере.

Вывод аппарата «Метеор-М» № 2-2 на орбиту будет осуществлён с использованием ракеты-носителя «Союз-2.1б» и разгонного блока «Фрегат». Запуск спутника «Метеор-М» № 2-2 намечен на 5 июля текущего года.

Амурская область,Дальневосточный федеральный округ