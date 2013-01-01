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В Амурской области ввели в эксплуатацию бетонный завод в ТОР «Свободный»

Ноя 20
Москва Центральный федеральный округ
В Амурской области ввели в эксплуатацию бетонный завод в ТОР «Свободный»

Это первый из двух комплексов по производству высококачественного бетона, необходимого для строительства Амурского газоперерабатывающего завода, который компания «Индустрия» построила в рамках соглашения с АО «Корпорация развития Дальнего Востока».
Завод мощностью 120 кубометров бетона в час, в который инвестором вложено более 36 млн. рублей, уже работает в производственном режиме на площадке «Черниговка». А предприятие на площадке «Усть-Пера» мощностью 50 кубометров бетона в час планируется запустить до конца 2018 года.

Исполнительный директор ООО «Индустрия» Андрей Сенотрусов отметил, что статус резидента территории опережающего развития «Свободный» позволил компании в упрощенном порядке получить земельный участок и льготное кредитование, что заметно ускорило реализацию проекта. В дальнейшем получение налоговых льгот позволит вкладывать больше средств в развитие производства.

ТОР «Свободный» создана в июне 2017 года и специализируется на развитии нефтехимической промышленности, индустрии стройматериалов. На этой территории по соглашениям с АО «Корпорация развития Дальнего Востока» инвестиционную деятельность ведут четыре резидента. Реализация заявленных ими проектов с объемом инвестиций свыше 948 млрд рублей позволит создать около 2800 новых рабочих мест.

Амурская область, Дальневосточный федеральный округ



 
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