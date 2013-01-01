В Амурской области в создание газохимического мега-комплекса инвестируют около 600 млрд рублей
Крупнейшая в России интегрированная нефтехимическая компания СИБУР и китайская компания Sinopec в присутствии глав государств РФ и КНР подписали основные условия создания совместного предприятия по проекту Амурского газохимического комплекса (АГХК). Стоимость завода, который может быть запущен в 2023–2024 годах, оценивается в 575 млрд рублей. Проект позиционируют как производство мирового масштаба.
«Амурский ГХК — очередной проект в рамках развития взаимовыгодного сотрудничества наших компаний, реализуемого с момента вхождения Sinopec в акционерный капитал СИБУРа в качестве стратегического инвестора. Мы нацелены на успех этого проекта и дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества в нефтехимии», — отметил Дай Хоулян, председатель Sinopec.
Амурский ГХК включен в реестр приоритетных инвестиционных проектов Амурской области. Комплекс планируется разместить в границах ТОР «Свободный» в Свободненском районе на территории, охватывающей более 600 гектаров.
Завод проектируется как цифровое, практически полностью автоматизированное предприятие. Комплекс будет возведен с использованием самых современных производственных технологий и оборудования. Планируется применение передовых технологических решений, которые будут обеспечивать многолетнее безостановочное функционирование комплекса, его промышленную и экологическую безопасность и энергоэффективность.
Амурская область, Дальневосточный федеральный округ
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