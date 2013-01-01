В Амурской области стартовало строительство нового моста через реку Тында



В Тынде, самом крупном городе Байкало-Амурской магистрали, производственно-инжиниринговая компания «Бамстроймеханизация» начала масштабные работы по реконструкции федеральной трассы «Лена» на 165-172 км. Объем земляных работ составит около 2 миллионов кубометров грунта. Одновременно идет подготовка к сооружению второго моста через реку Тында.

В настоящее время строители ведут подготовку участков, где начнется спрямление автодороги. За счет выемки грунта будут ликвидированы затяжные подъемы и серпантины. Это значительно повысит безопасность движения на этом участке федеральной трассы и поможет ликвидировать пробки, образующиеся в зимний период из-за невозможности тяжелых фур взять высоту на подъемах.

На первом этапе ведется строительство объездной дороги протяженностью 8 километров. В середине июля на обход будет переключено движение автотранспорта, и «Бамстроймеханизация» приступит к разработке выемки на 165-167 км.

Переключить движение на новые сооружения — второй мост через реку Тынду и путепровод над БАМом — планируется в сентябре 2020 года. На заключительном этапе будут установлены 9 новых автобусных остановок, на протяжении всей трассы в черте города на разделительной полосе появится бетонное барьерное ограждение и тротуары с обеих сторон магистрали.

Амурская область, Дальневосточный федеральный округ