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В Амурской области произведена стыковка российской и китайской частей моста через Амур

Май 31
Москва Центральный федеральный округ
В Амурской области произведена стыковка российской и китайской частей моста через Амур

На границе России и КНР 31 мая прошла торжественная церемония стыковки российской и китайской частей трансграничного автомобильного моста через Амур. Грузопоток через мост Благовещенск — Хэйхэ составит около 6 млн тонн или почти 300 тыс. автомобилей. Поток пассажиров превысит 3 млн человек в год.
Строительство мостового перехода общей протяжённостью 20,2 км длилось больше двух лет. Длина мостового перехода через Амур составляет 1080 метров, моста через Каникурганскую протоку - 278 метров.

Вантовый мост с низкими пилонами (экстрадозный) с двухполосной автодорогой включает также автоподходы (13,4 км автотрассы построено в России и ещё 6,7 км - в Китае). Его суточная пропускная способность рассчитана на 630 грузовых автомобилей, 164 автобуса и около 5,5 тысячи человек.

Новый автомобильный мост через Амур будет способствовать росту товарооборота между Россией и Китаем, а также развитиюмеждународного туризма. Строительство ведется на условиях концессионного соглашения. На паритетной основе для возведения объекта была создана российско-китайская компания.

Амурская область, Дальневосточный федеральный округ



 
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