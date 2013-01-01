В Амурской области построили новые энергообъекты для крупнейших месторождений золота за ₽5,8 млрд



В Амурской области ПАО «ФСК ЕЭС» завершило строительство магистральной сетевой инфраструктуры для электроснабжения крупнейших на Дальнем Востоке золоторудных месторождений — Маломырского и Албынского. Подстанции и линия электропередачи расположены в труднодоступной местности, приравненной к районам Крайнего Севера. Совокупная стоимость построенных объектов составила 5,8 млрд рублей.

В эксплуатацию введены новая подстанция 220 кВ «Рудная» мощностью 63 МВА и линия электропередачи 220 кВ «Февральская — Рудная» протяженностью 173,6 км до действующей подстанции 220 кВ «Февральская».

Новая подстанция оснащена электротехническим оборудованием с повышенной эксплуатационной надежностью и высокой степенью автоматизации процессов. Внедрены автоматизированная система управления технологическими процессами, цифровая система коммерческого учета электроэнергии, установлены современные системы связи и телемеханики и т.д.

При строительстве воздушной линии 220 кВ «Февральская — Рудная» смонтировано 675 опор, проложено 173,6 км провода и волоконно-оптических линий связи. Также построен спецпереход через реку Селемджа с высотой опор 74 м и длиной пролета около 1 км.

Новые энергообъекты позволяют снять проблему дефицита мощности в Селемджинском районе, где проживает более 10 тыс. человек и находится перспективный центр золотодобычи.

Амурская область, Дальневосточный федеральный округ