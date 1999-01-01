В Амурской области посевная кампания началась раньше обычных сроков



В пяти районах Приамурья началась посевная кампания на неделю раньше обычных сроков в связи с достаточно теплой погодой. Во всех хозяйствах области заранее провели санитарную обработку сельхозтехники и усилили санитарно-эпидемиологические меры.

В Белогорском, Константиновском, Тамбовском, Ивановском и Михайловском районах начали сеять ранние зерновые культуры. Кроме того, в Тамбовском районе приступили к севу кормовых.

В посевной кампании будет задействовано 3600 тракторов различных марок — 600 сеялок и посевных комплексов, более 2000 почвообрабатывающих машин и другая сельскохозяйственная техника.

В 2020 году посевная площадь в сельхозпредприятиях Приамурья составит более 1200 тыс. гектаров, что на 21 тыс. гектаров больше по сравнению с прошлым годом. Только объем посева кормовых культур возрос на 10 тыс. гектаров.

С наступлением теплых ночей полевые работы начнутся в центральных и северных районах области.

Амурская область, Дальневосточный федеральный округ