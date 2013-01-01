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В Амурской области надвигают пролетное строение на мосту через Амур в сторону китайской границы

Ноя 12
Москва Центральный федеральный округ
В Амурской области надвигают пролетное строение на мосту через Амур в сторону китайской границы

Мост,который обеспечит транспортный переход между городом Благовещенск в России и городом Хэйхэ в КНР, надвигают в три этапа и планируют соединить в марте 2019 года.
Работы ведет подрядная организация АО «УСК Мост». Пролетное строение надвигается со стороны опоры № 10 со скоростью до 6 м/час со смонтированными пилонами вантовой системы без проектного натяжения.

«Сегодня строители собрали на стапельной площадке плеть длиной 217м, из которых 168м на первом этапе будут надвинуты до восьмой опоры. Надвижка пролётного строения выполняется путём перемещения металлоконструкций вдоль оси моста при помощи гидравлического оборудования», - отметил директор филиала компании по развитию и строительству моста «Амур (Хэйлунцзян)» в Благовещенске Евгений Корольков.

Общий вес собранных металлоконструкций части пролетного строения, включая пилоны шестой опоры, составляет около 1450 т. Пилоны седьмой и восьмой опор также будут собираться и монтироваться на пролетное строение перед следующей стадией надвижки.

Ход строительства этого трансграничного моста в Китай находится на контроле в Правительстве России.

Амурская область, Дальневосточный федеральный округ



 
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