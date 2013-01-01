В Алтайском крае запустили первое за Уралом безотходное производство древесноволокнистых плит



В Павловском районе Алтайского края состоялось торжественное открытие нового перерабатывающего предприятия лесной холдинговой компании «Алтайлес». Инвестиции в создание комбината по производству древесноволокнистых плит мелкодисперсной фракции (МДФ) составили 6 млрд рублей. Трудоустроено 200 местных жителей, для 70 из которых компания строит частные дома.

Проектная мощность комбината, занимающего площадь 54 га, должна составить к концу года 250 тысяч кубометров плит. Готовый продукт — древесноволокнистые плиты шириной от 2100 до 2800 мм, толщиной от 2,5 до 40 мм, из которых производится ламинат, мебель, двери и т.д.

Сырьем для плит МДФ служит щепа (40%) и низкосортная древесина (60%). Щепа поступает на комбинат с двух лесопильных комбинатов компании, расположенных в Рубцовске и Камне-на-Оби. Низкосортная древесина доставляется с лесозаготовительных предприятий компании. Переработка невостребованного ранее сырья сделает производство полностью безотходным.

Продукцию будет реализоваться под брендом «АлтайДекор». Среди заказчиков — производители мебели, дверей, напольных покрытий из Москвы, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Ижевска, Вологды, Пензы, Ульяновска, Рязани, Челябинска, Махачкалы, Читы, Красноярска, Новосибирска, Омска, Томска и других городов.

Алтайский край, Уральский федеральный округ