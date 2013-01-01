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Россия во всеоружии. Цикл статей, посвященных вооружению современной Российской Федерации

В Алтайском крае запустили новое литейное производство для сельхозмашиностроения за 0,5 млрд рублей

Фев 4
Москва Центральный федеральный округ
В Алтайском крае запустили новое литейное производство для сельхозмашиностроения за 0,5 млрд рублей

В г. Рубцовске Алтайского края состоялся торжественный запуск нового литейного производства на «Рубцовском заводе запасных частей». Запланированный объем производства литых заготовок для предприятий сельскохозяйственного машиностроения — 350−400 тонн в месяц. Инвестиции в проект суммарно составляют около 500 млн рублей. На предприятии создается 155 новых рабочих мест.
Для размещения нового производства реконструировано здание бывшего завода автотракторного электрооборудования площадью более 2,7 тыс. кв. метров. В новую автоматизированную линию розлива металла вложено 140 млн рублей.

Предприятие, специализирующееся на изготовлении отливок сложной конфигурации массой до 400 кг из стали и чугуна, теперь будет поставлять заготовки для выпуска широкой линейки сельхозтехники и запасных частей.

Проект реализовало объединение сельхозмашиностроительных компаний «Алмаз», под маркой которого ежегодно выпускается более 2,5 тыс. сельхозмашин, 6,9 млн единиц запчастей (более 320 наименований). Выпускаемая почвообрабатывающая техника поставляется в 65 регионов России и экспортируется в восемь стран мира.

Алтайский край, Сибирский федеральный округ



 
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