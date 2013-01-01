В Алтайском крае ввели в эксплуатацию новый завод по производству растительного масла



В с. Малахово Косихинского района Алтайского края открылся завод по производству растительного масла. Общий объем вложений инвестиционно-строительной компании «Союз» в строительство предприятия составил более 50 млн рублей. Создано 11новых рабочих мест.

На первом этапе мощность завода составляет до 20 тонн переработки маслосемян в сутки, или 7-8 тонн готовой продукции. Нерафинированное подсолнечное масло выпускается под торговой маркой «Алтайское особое» в ПЭТ-таре объемом 1 и 5 литров. Процесс производства масла полностью автоматизирован, рабочий персонал задействован в основном на этапе фасовки.

Это новое направление деятельности инвестора, ранее создавшего в селе Малахово производственную площадку по выращиванию сельхозкультур. Маслозавод будет выпускать не только подсолнечное, но и льняное масло, а в перспективе планируется построить комбикормовый завод, где в качестве сырья будут использоваться отходы маслопроизводства.

Алтайский край, Уральский федеральный округ