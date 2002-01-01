В Алтайском крае высадили лесные культуры на 400 га и продолжают лесовосстановительные работы



В Алтайском крае рамках регионального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» продолжается посадка лесных культур. Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, лесовосстановительные работы идут в плановом режиме с соблюдением всех мер предосторожности. Сеянцы хвойных пород уже высажены на площади более 400 гектаров.

В Ключевском лесничестве уже засажено лесными культурами 234 гектара из запланированных 617 гектаров. Активно ведутся работы в Боровлянском, Озеро-Кузнецовском, Ракитовском, Степно-Михайловском и Северном участковом лесничествах. Работы ведут ручным способом с использованием мечей Колесова, а также с помощью лесопосадочных машин МЛУ-1. Это первое полевое испытание новой техники. В работе также задействуют тракторы, культиваторы и плуги. Алтайский край, Сибирский федеральный округ

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