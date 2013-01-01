В Алтайском крае создали новую версию фотосепаратора SmartSort



Аппарат создан компанией «СиСорт» для семеноводов, переработчиков подсолнечника, производителей круп сегмента «премиум», а также предприятий, выпускающих биопродукты для здорового питания.

Разработчики оснастили новый аппарат высокоскоростными цветными камерами с разрешением 5400 пикселей и внедрили освещение в четыре раза более мощное, чем в традиционных аппаратах SmartSort,

По словам коммерческого директора «СиСорт» Дениса Малышева, такие обновления позволяют вычленить из потока зерна с мельчайшим отклонением от нормы и убрать их, обеспечив «ювелирную» точность сортировки.Например, семеноводам он позволяет еще более точно убирать больные, зараженные паразитами, вредителями семена, а также зерна с мельчайшими повреждениями, которые не взойдут при посадке.

Презентация обновленного фотосепаратора производительностью до 20 тонн сыпучего продукта в час, состоится 1 марта на «Зимней зерновой конференции» в Белокурихе в рамках сессии «Рынок зерна 2019-2020: прогнозы».

Алтайский край, Сибирский федеральный округ