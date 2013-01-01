В Алтайском крае разработали новый сервис для дистанционного контроля и ремонта оборудования АПК



В Барнауле специалисты инновационной компании «СиСорт», которая занимается разработкой и производством высокотехнологичного оборудования для сортировки сыпучих продуктов (фотосепараторов), разработали новый сервис CsortCloud. Благодаря программному обеспечению выпущенное компанией оборудование можно настраивать, контролировать и ремонтировать удаленно и бесплатно.

Разработчики сервиса предусмотрели регулярное обновление программного обеспечения в автоматическом режиме, что гарантирует более стабильную работу оборудования и минимизацию простоев. Частью сервиса является и мобильное приложение, которое позволяет руководству предприятия-клиента отслеживать функционирование фотосепаратора из любой точки в любое время.

Систему уже протестировали на некоторых предприятиях сферы АПК, использующих сепараторы для очистки гречки, пшена, риса и других круп. Сбой в работе такого оборудования может обернуться простоями и задержками в выпуске продукции. Выявленные в ходе тестирования проблемы были устранены прежде, чем о них узнали клиенты компании «СиСорт».

Сервис CsortCloud позволяет не только настраивать фотосепараторы «СиСорт» удаленно, но и устранять проблемы в круглосуточном режиме.

Алтайский край, Сибирский федеральный округ