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В Алтайском крае открыли новый комплекс реабилитации ортопедо-травматологического профиля

Июл 4
Москва Центральный федеральный округ
В Алтайском крае открыли новый комплекс реабилитации ортопедо-травматологического профиля

В Барнауле (Алтайский край) состоялось открытие нового реабилитационного Центра ортопедо-травматологического профиля «Территория здоровья», оснащенного самым современным оборудованием. Инвестиции в проект, реализованный менее чем за два года, составили более 770 млн рублей в рамках государственно-частного партнерства.
Реабилитационный комплекс включает стационар на 148 коек, дневной стационар, консультативную поликлинику, бассейн, залы лечебной физкультуры, массажные кабинеты, кабинет виртуальной реабилитации.

Центр оснащен современным высокотехнологичным оборудованием для проведения комплексного реабилитационного лечения. Первые сто пациентов уже направлены на реабилитацию после травм в «Территорию здоровья».

Алтайский край, Уральский федеральный округ



 
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