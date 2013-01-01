В Алтайском крае начали строить один из крупнейших молочных комплексов России за 3,2 млрд рублей



В Тальменском районе Алтайского края началось масштабное строительство животноводческого комплекса «Курочкино» на 6 тыс. голов КРС. Объем инвестиций в один из крупнейших молочных комплексов страны составит 3,2 млрд рублей. Запуск предприятия позволит создать около 200 рабочих мест.

В настоящее время проведены подготовительные работы к строительству, началась заливка фундамента корпусов. Ввод в эксплуатацию молочной мега-фермы запланирован на конец 2020 года.

Ежедневная производственная мощность строящегося комплекса составит в среднем 150 тонн молока, ежегодно здесь планируют надаивать около 55 тыс. тонн.

Животноводческий комплекс оснастят высокотехнологичным оборудованием. Проект инфраструктуры комплекса включает в себя шесть коровников на 1000 голов каждый, родильное отделение, силосную площадку и лагуны для хранения навоза. В доильном зале будут установлены две доильные «карусели» на 72 места каждая.

Животные будут завезены в «Курочкино» двумя партиями: в конце этого и в начале следующего года.

Алтайский край, Сибирский федеральный округ