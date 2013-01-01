В Алтайском крае крупное фармпредприятие в рекордный срок переориентировали на выпуск антисептиков



В Алтайском крае Бийское предприятие «Эвалар» — крупнейший российский производитель биологически активных добавок — в рекордные сроки (менее недели) переоборудовало производственные мощности и уже производит антисептические средства.

Новые антисептики для обработки рук и других целей выпускаются на линии производства косметической спиртосодержащей продукции. Среди задействованного оборудования — металлические реакторы российского производства, в которых происходит смешение ингредиентов, а также универсальный аппарат для розлива и закупоривания тары различного объема.

При полном перепрофилировании мощностей предприятие готово обеспечить производство до 1,2 млн упаковок новой продукции ежемесячно. Первые отгрузки антисептиков запланированы на начало апреля.

Алтайский край, Сибирский федеральный округ