В Адыгее завершили строительство трех развязок на подъезде к Майкопу за 4 млрд рублей



В Республике Адыгея Управление Федеральных автомобильных дорог «Черноморье» завершило строительство трех автомобильных развязок в рамках проекта реконструкции участка федеральной автодороги Р-217 «Кавказ» на въезде в Майкоп со стороны Армавира. Стоимость объектов составила около 4 млрд рублей.

На десятикилометровом участке трассы построены три транспортные развязки, организовано движение по четырем полосам, смонтировано освещение и звукозащитные экраны возле населённых пунктов, установлены информационные табло для водителей.

«Данный объект является стратегически важным для Республики Адыгея и города Майкопа, решает проблемы транспортной доступности и безопасности дорожного движения. Улучшает социально-экономические и экологические условия проживания населения», — подчеркнул глава Адыгеи Мурат Кумпилов на открытии объекта.

В рамках проекта также начали строить транспортную развязку в районе Кужорского переезда и путепровод через железную дорогу. Работы планируют завершить в 2020 году.

Республика Адыгея, Южный федеральный округ