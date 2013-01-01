В Адыгее завершено строительство первой мощной солнечной электростанции



Возле Майкопа (главного города Республики Адыгея) построена солнечная электростанция «Адыгейская СЭС» общей мощностью 4 МВт. В рамках инвестпроекта, реализуемого группой компаний «Хевел», в Адыгее ведется строительство еще одной солнечной электростанции «Шовгеновской СЭС» мощностью 4,9 МВт. Объем инвестиций в строительство двух гелиостанций превысит 950 миллионов рублей.

Расчетный объем годового производства электрической энергии Адыгейской СЭС составит 5132 млн кВт/час. Работы по сооружению в регионе этого объекта солнечной генерации в соответствии с графиком были проведены за 4 месяца.

Сейчас на построенной СЭС ведутся пусконаладочные работы. Отпуск электроэнергии в сеть электростанция начнет в мае этого года. Второй объект (В Шовгеновском районе) будет введен в эксплуатацию в четвертом квартале 2020 года.

По показателям инсоляции республика является одной из наиболее обеспеченных солнечной радиацией территорий Российской Федерации. В среднем в году в регионе наблюдается более 250 солнечных дней.

По мнению руководства республики, Адыгея обладает хорошим потенциалом для использования возобновляемых источников энергии, что будет способствовать развитию экономики региона и реализации новых проектов.

Республика Адыгея, Южный федеральный округ