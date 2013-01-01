В Адыгее заработало высокотехнологичное фруктохранилище мощностью в шесть тысяч тонн



Компания «ЮМИКС» инвестировала более 400 млн рублей в создание мощностей по круглогодичному хранению в специальной атмосфере яблок, выращенных в КХ «Мускат»

Как сообщил владелец этих компаний Юрий Тюльпаров, в новом фруктохранилище размещено передовое холодильное оборудование, которое позволяет контролировать условия хранения с помощью удаленного мониторинга. Также установлена новая сортировочная линия производительностью 12 тонн в час и стоимостью 43 млн рублей. Еще 3 млн рублей инвесторы направили на установку новой подстанции для бесперебойного энергоснабжения.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов отметил, что предприятие которое создает полный цикл производства и хранения фруктов, может рассчитывать на получение господдержки в виде субсидирования прямых затрат при строительстве фруктохранилищ.

По данным пресс-службы главы Республики Адыгея, в регионе сегодня действуют хранилища вместимостью 20,46 тыс. тонн и планируется построить в 2018-2024 годах хранилища общей емкостью более 52 тыс. тонн с учетом прогнозируемого роста урожая плодово-ягодных культур.

Республика Адыгея, Южный федеральный округ