В Адыгее ввели в эксплуатацию два транспортных объекта на въездах в Майкоп за 4,75 млрд рублей



В Республике Адыгея завершили строительство подъездной дороги к Майкопу со стороны Армавира и новой транспортной развязки у въезда в Майкоп со стороны Краснодара стоимостью 4,75 млрд рублей. Параметры дороги соответствуют первой категории. Оба объекта введены в эксплуатацию, по ним запущено движение.

В дальнейшем эти два участка соединят и создадут большой инфраструктурный объект - объездную дорогу в обход Майкопа, которая позволит перенаправить транзитный транспорт.

Реконструкцию участка федеральной автодороги Р-217 «Кавказ» на подъезде к Майкопу со стороны Армавира осуществляет Упрдор «Черноморье». За строительство второго объекта отвечала компания «Адыгеяавтодор».

На 10-километровом отрезке трассы построены три транспортные развязки, организовано движение по четырем полосам, смонтировано освещение, установлены шумозащитные экраны возле населенных пунктов, информационные табло для водителей.

В рамках проекта также ведется строительство транспортной развязки в районе Кужорского переезда которое планируют закончить к лету 2020 года. На эти цели будет затрачено до 2 млрд рублей.

На третьем этапе строительства обхода Майкопа предусмотрено обустройство 7-километрового участка дороги, в результате чего общая протяженность трассы составит 26,3 км. Общая протяженность нового участка трассы составит 10,5 километра. На строительство этого участка потребуется 3,2 млрд рублей. Продолжение реализации проекта запланировано на 2020 год.

Республика Адыгея, Южный федеральный округ