В Адыгее увеличил мощности по производству рассольных сыров крупный молочный завод



В Гиагинском районе Адыгеи открыли новый цех молочного завода «Тамбовский», который является одним из крупных производителей рассольных сыров в республике и входит в число ведущих предприятий молочной промышленности на юге России. Инвестиции в проект составили 400 млн рублей.

На предприятии построены два новых цеха, молокохранилище, помещение для приемки молока, склад и другие объекты. В рамках проекта приобретено и установлено новое технологическое оборудование. В настоящее время проходят пуско-наладочные работы. Следующим этапом станет приобретение коптильного оборудования, аппаратов по сушке сыров, упаковке и фасовке продукции.

До модернизации молкомбинат в среднем перерабатывал 70 тонн молока в сутки и выпускал до 250 тонн продукции в месяц. Запуск новых цехов позволил увеличить объёмы перерабатываемого молока на 200 тонн, а выпуск продукции - на 25 тонн в сутки.

В ассортименте - более 20 наименований сыра под торговой маркой «Предгорья Кавказа». Планируется также выпуск новых видов сыра: моцарелла, рикотта, халуми. Главным продуктом предприятия остается знаменитый адыгейский сыр.

Республика Адыгея, Южный федеральный округ