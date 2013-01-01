В Адыгее приступили к созданию новой инфраструктуры связи по нацпрограмме «Цифровая экономика»



В Республике Адыгея в ближайшие 2,5 года подключат к интернету 239 объектов социальной сферы в 145 населенных пунктах. Поставщиком услуг для реализации проекта в республике по итогам конкурса, проведенного Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ определена компания «Ростелеком».

В рамках госконтракта высокоскоростным доступом в интернет и необходимым оборудованием будут обеспечены органы государственной власти и местного самоуправления, общеобразовательные учреждения в городах и селах, территориальные подразделения Росгвардии и МЧС, медицинские организации и фельдшерско-акушерские пункты, пожарные части и посты.

«Создание цифровой среды в школах, медицинских организациях и других социально значимых учреждениях – необходимое условие их эффективной работы в современных реалиях, – отметил директор Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Поляков. – Волоконно-оптические линии связи, которые будут проложены в рамках проекта, позволят подключить быстрый интернет не только в учреждениях, но и в домах жителей населенных пунктов, включенных в проект. В результате повысится уровень цифровизации в республике».

К концу 2019 года в Адыгее планируется подключить к глобальной сети уже 26% от общего количества объектов.

*Новая инфраструктура связи позволит создать конкурентоспособную сеть передачи, обработки и хранения данных, а также автоматизировать основные социальные проекты. Обеспечение доступом в интернет социально значимых учреждений предусмотрено федеральным проектом «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика».

Республика Адыгея, Южный федеральный округ