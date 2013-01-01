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В Адыгее подготовили к выдаче энергии первую инновационную ветроэлектростанцию Росатома

Дек 26
Москва Центральный федеральный округ
В Адыгее подготовили к выдаче энергии первую инновационную ветроэлектростанцию Росатома

В Шовгеновском и Гиагинском районах Республики Адыгея завершился первый этап физического ввода первых 13 ветроустановок (ВЭУ) мощностью 32,5 МВт Адыгейской ветроэлектростанции (ВЭС), строительство которой осуществляет АО «НоваВинд» — ветроэнергетический дивизион госкорпорации Росатом. Новая ВЭС использует целый ряд инновационных технологий, которые впервые вводятся в крупносерийную эксплуатацию в России.
Адыгейская ВЭС, которая будет состоять из 60 ветроустановок общей мощностью 150 МВт, подтвердила готовность к выдаче электроэнергии. Это позволило подтвердить работоспособность выбранной технологии и готовность всех систем ВЭУ к эксплуатации.

Строительство ВЭС в Адыгее осуществляют 400 человек, турбины монтируют 60 специалистов, прошедших обучение в европейских странах.

Для обеспечения работ на Адыгейской ВЭС было проложено 25 км дорог, обустроена площадка для складирования оборудования и построено здание для монтажа гондол ветрогенераторов.

Второй и третий этапы проекта запланированы на январь 2020 года. Всего до 2023 года предприятиям АО «НоваВинд» предстоит создать сегмент низкоуглеродной энергетики общей мощностью 1 ГВт. Помимо Адыгеи, новые ВЭС появятся в Ставропольском крае и Ростовской области.

Республика Адыгея, Южный федеральный округ



 
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