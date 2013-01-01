В Адыгее открылся крупный диагностический центр с вертолетной площадкой и новейшим оборудованием
Ноя 5
В столице Адыгеи г. Майкопе начал работу новый диагностический центр на базе Адыгейской республиканской клинической больницы. Семиэтажное здание с вертолетной площадкой построено в рамках федеральной программы «Развитие здравоохранения». Общая стоимость проекта превысила 0, 5 млрд рублей.
В новом медицинском учреждении размещены республиканская поликлиника, региональный центр профпатологии, центр реабилитации слуха, диабетологический центр, травматологическая поликлиника, кардиологический диспансер и ряд других медицинских подразделений. Организован дневной стационар. Оборудованы малые операционные. Планируется внедрять и развивать методики малоинвазивных операций, в том числе эндоскопических хирургических вмешательств.
На закупку медоборудования, техники, медицинской мебели направлено около 250 млн рублей. Всего для Центра приобретено 64 единицы современного медицинского оборудования. Оснащение Диагностического центра будет продолжено в 2020 году.
Республика Адыгея, Южный федеральный округ
5 Ноя 2019, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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