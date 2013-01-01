В Адыгее открылся крупнейший в России кинологический центр в структуре федеральной таможенной службы



В Майкопе (Республика Адыгея) состоялось торжественное открытие Кинологического центра Южного таможенного управления (ЮТУ). Самый большой в России центр служебного собаководства сможет ежегодно обучать до 360 кинологов с их питомцами. На базе центра планируется также проводить соревнования международного уровня.

На площади 7,5 гектаров на базе ранее действующего кинологического подразделения построены административные, бытовые и технические помещения, тренировочные площадки и объекты, имитирующие различные виды пунктов пропуска воздушного, железнодорожного, автомобильного и водного транспорта.

Новый центр предназначен для круглогодичного обучения как начинающих кинологов, так и специалистов. Повышение квалификации в дрессировке собак будет проводиться по общему и специальным курсам.

В центре созданы условия для обучения собак в обстановке, приближенной к реальным ситуациям таможенной службы. Одновременно центр может принимать на обучение 30 кинологов из всех регионов России со своими собаками.

Крупнейший кинологический Центр создан именно в Адыгее благодаря удобному географическому положению, теплому климату, а также многолетнему опыту кинологической службы в регионе.

Республика Адыгея, Южный федеральный округ